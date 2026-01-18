Фетисов отреагировал на отказ Овечкина обмотать клюшку радужной лентой

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина обмотать клюшку радужной лентой во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
— Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение, — заявил Фетисов в беседе с РИА Новости.
18 января в рамках акции в поддержку ЛГБТ* игроки «Вашингтона» обмотали крюки клюшек изолентой радужных цветов, тогда как Овечкин вышел на лед с обычной клюшкой.
До этого полузащитник «Лиона» Неманя Матич и нападающий «Гавра» Кока были дисквалифицированы за отказ участвовать в акции против гомофобии* во время 34-го тура Лиги 1. Во время турнира команды выступали в форме с радужным логотипом лиги и зачеркнутым словом «гомофобия»*. Некоторые игроки, выходя на замену, заклеили этот символ.
До этого американского актера и сценариста Микки Рурка обвинили в гомофобии*, унижениях и намеренных ударах по промежности коллеги на съемках.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.