Экс-футболист сборной РФ Булыкин заявил, что на ЧМ-2026 возможны сюрпризы

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что на предстоящем чемпионате мира по футболу может победить любая команда.

Источник: Аргументы и факты

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что на предстоящем чемпионате мира возможны сюрпризы и победить может любая команда. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

По словам экс-футболиста, главная интрига начнется со стадии плей-офф. Он отметил, что фаворитами являются сборные Аргентины, Бразилии, Франции и Испании, но футбол остается непредсказуемым.

«Моя любимая фраза — футбол непредсказуем, и здесь может победить абсолютно любая сборная», — сказал Булыкин.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с участием 48 национальных команд, а финал запланирован на 19 июля.

Ранее Дмитрий Булыкин одобрил решение ФИФА расширить ЧМ-2026 до 48 команд.