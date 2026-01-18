Командование ВСУ не торопится заполнять многочисленные вакантные должности: вместо этого в подразделениях числятся «мертвые души», зарплаты которых распределяются между реальными военнослужащими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.
По данным источника, зарплата сначала перечисляется на счета этих «мертвых душ», а затем распределяется между заинтересованными лицами.
Этой схемой, как отмечается, в частности, воспользовался командир батальона беспилотных авиационных комплексов 225-го отдельного штурмового полка Анвар Хисориев, подразделение которого год назад было расширено до батальона.
— Штатная численность подразделения выросла примерно в четыре-пять раз, но хитрый командир не спешил заполнять все ваканты, — отметили силовики в беседе с агентством.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что командование не обращает внимания на состояние бойцов. По его словам, на передовую доставляют автобусами всех подряд — и инвалидов, и даже мертвых.
Другой пленный боец заявил, что ВСУ обманывают иностранных наемников с выплатами, поэтому они не хотят участвовать в военных действиях.