На Солнце зафиксировали первую в году вспышку высшего балла X

Первая с начала года вспышка высочайшего балла X произошла на Солнце 18 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, вспышка класса X1.95 была зафиксирована в активной области 4341, расположенной в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Организация опубликовала видеозапись, на которой видно поджигание ярких лент, очертания которых совпадают с положением протуберанцев.
В описании к кадрам отмечается, что взрыв был крупным: в процесс оказалась вовлечена центральная область Солнца размером около полумиллиона километров. На видео также наблюдаются быстрые движения вещества, указывающие на выброс плазмы в космическое пространство.
В лаборатории уточнили, что до 18 января сообщений о вспышках высшего балла X в этом году не поступало. По классификации рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X, где X является самым мощным, а переход к каждой следующей букве означает рост энергии в десять раз.
Как правило, подобные вспышки могут предшествовать магнитным бурям, которые возникают при достижении Земли облаков солнечной плазмы.
