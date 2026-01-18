На Солнце зафиксировали первую в году вспышку высшего балла X

В лаборатории уточнили, что до 18 января сообщений о вспышках высшего балла X в этом году не поступало. По классификации рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X, где X является самым мощным, а переход к каждой следующей букве означает рост энергии в десять раз.