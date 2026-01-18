Риелтор Юргенева заявила о стабилизации цен на рынке недвижимости

На рынке жилой недвижимости России в настоящее время наблюдается не падение, а стабилизация цен. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала риэлтор Елена Юргенева.
По её словам, в ряде регионов и в массовом сегменте происходит коррекция цен на жилье, которая является адаптацией к новым условиям. Основными причинами эксперт назвала высокую стоимость денег, рост ипотечных ставок и более осторожное поведение покупателей.
Активность на рынке снизилась по сравнению с периодом пикового спроса. Покупатели стали тщательнее планировать бюджет и рассматривать альтернативные варианты, а девелоперы чаще используют акции и рассрочки вместо прямого снижения цен.
Ожидать масштабного удешевления жилья в обозримом будущем не стоит. В крупных городах спрос на качественные объекты остаётся, что поддерживает цены, а рынок в целом движется к балансу.
Для тех, кто планирует покупку в ближайший год, эксперт рекомендует оценивать конкретный объект и свои финансовые возможности, делая акцент на инфраструктуре и ликвидности района, а не на попытке угадать минимальную цену.
Ранее риелтор Юлия Юсова заявила, что цены на жилье в России в 2026 году вырастут на 8−15%.