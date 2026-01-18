Шапки-ушанки и валенки реже используются в белорусской армии по этим причинам

В белорусской армии объяснили телеканалу СТВ, почему реже используют шапки-ушанки и валенки.
Начальник 2336-й базы хранения вещевого имущества Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лобаненко сказал, что от валенок в армии не отказались, но есть нюансы:
«Наши зимы не позволяют в полной мере весь сезон ходить в валенках. Они боятся влаги, и когда намокают, становится очень неприятно военнослужащим».
Заменой им стали сапоги комбинированные:
«Универсальные: и во влажную погоду, и в такую морозную, как сейчас. Довольно комфортные условия при любой погоде».
За несколько лет сменился и «тренд» на головные уборы, говорит Лобаненко:
«Раньше, наверное, все видели, солдаты ходили в шапках-ушанках. Как показывают опыт и практика, одеть поверх шлем (стальной или кевларовый) при задаче в поле на шапку-ушанку довольно тяжело, давит голову, неудобно».
Правда, речь о боевой форме одежды. В нем теперь положена шапка — вязаная снаружи, флисовая внутри. Осталась шапка-ушанка при повседневной и боевой форме одежды.
