Новая версия «№ 13» Владимира Машкова на сцене «Современника»: фоторепортаж

На сцене «Современника» состоялась премьера спектакля «ТОТ самый № 13», где ТОТ расшифровывается как «Театр Олега Табакова», режиссером-постановщиком выступил худрук обоих театров Владимир Машков. В отечественной практике к «комедии положений» Рэя Куни обращаются как минимум в третий раз, теперь сменив название и насытив музыкой и танцами. В итоге получилась внешне веселая история со слезами на глазах — фоторепортаж с премьеры может быть слезинки передать не может, но способен отразить эмоции на лицах замечательных «табаковцев»: Сергея Угрюмова и юного Владислава Миллера, которого мы знаем по кино- и театральной версии недавней работы Машкова — «В списках не значился».Заметим, что первый показ спектакля «ТОТ самый № 13» посвятили недавно появившемуся на культурном календаре Дню артиста.