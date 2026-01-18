Служба, очереди, и VIP-персоны: как прошли крещенские купания в Академе. Фото

За порядкам у шатра следят полицейские.
Тысячи горожан столпились у храма святых Божиих строителей в Академическом районе Екатеринбурге, чтобы окунуться в ледяную воду в крещенские купания. В шатре находятся две купели, там же дежурят дружинники и спасатели, передает корреспондент URA.RU.
Перед купанием священнослужитель провел службу, на ней присутствовал бывший уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков. Позже появился глава района Николай Смирнягин.
«Купающихся и тех, кто их поддерживает, много. Снаружи дежурят полицейские. Всем, кто замерз предлагают горячий чай», — передает обстановку журналист агентства. Еще несколько купелей расположены в Кировском, Орджоникидзевском и Октябрьском районах.
Очередь у купели на которой был Игорь Мороков Перед купанием прошла служба, 19 января в Екатеринбурге шел небольшой снег.