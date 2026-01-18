FT: Евросоюз рассматривает возможность ввести пошлины против США на 93 млрд евро

Европейский Союз думает о том, чтобы ввести пошлины на товары из США на сумму 93 млрд евро. Это может произойти из-за угроз президента США Дональда Трампа, который хочет, чтобы Гренландия стала частью США. Об этом пишет газета The Financial Times.
Список товаров, на которые могут быть введены пошлины, был подготовлен ещё в прошлом году. Но его решили не применять сразу, чтобы не начинать торговую войну. Сегодня, 18 января, послы стран ЕС обсуждали, стоит ли возвращаться к этому вопросу.
Согласно публикации, многие страны-члены ЕС хотят поговорить с Трампом и найти мирное решение, вместо того чтобы сразу угрожать ответными мерами. Так что никаких гарантий того, что Европа сможет оскалиться на американцев, нет.
Ранее KP.RU сообщил, что во Франции уверены в неспособности НАТО противостоять американским аппетитам на Гренландию. Того же мнения придерживается глава РФПИ Кирилл Дмитриев.