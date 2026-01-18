В США из-за усталости от ИИ увеличивается интерес к традиционным хобби

Американцы на фоне усталости от искусственного интеллекта всё чаще обращаются к традиционным видам рукоделия. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на сеть магазинов товаров для творчества Michaels, передает NEWS.ru.
Продажи готовых наборов для творчества в США выросли на 86 процентов в 2025 году, а интерес к наборам для вязания подскочил на 1200 процентов. В компании отметили, что запросы по теме «аналоговые хобби» на их сайте за полгода увеличились на 136 процентов.
Главный директор по мерчандайзингу сети Стейси Шивли заявила, что компания планирует расширить площади под материалы для вязания. По её словам, люди стали чаще искать в ручном творчестве способ отвлечься от негативного информационного фона, особенно после пандемии. Ожидается, что рост продаж в этом секторе в текущем году составит 30−40 процентов.
Ранее психолог Михаил Хорс заявил, что чрезмерное увлечение нейросетями может довести до суицида.