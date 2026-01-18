В США из-за усталости от ИИ увеличивается интерес к традиционным хобби

Продажи готовых наборов для творчества в США выросли на 86 процентов в 2025 году, а интерес к наборам для вязания подскочил на 1200 процентов. В компании отметили, что запросы по теме «аналоговые хобби» на их сайте за полгода увеличились на 136 процентов.