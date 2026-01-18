Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Мурманской области принял участие в крещенских купаниях

Губернатор Мурманской области Чибис принял участие в крещенских купаниях.

МУРМАНСК, 18 янв — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что принял участие в крещенских купаниях на Семёновском озере в областном центре, окунувшись в ледяную купель.

«Желаю вам душевного тепла, крепости веры и любви в сердце! Пусть светлые мысли ведут к добрым делам!» — написал Чибис в своем Telegram-канале, сопроводив пост видео, как сам окунается в ледяную воду.

Семёновское озеро в Мурманске — главное место крещенских купаний в столице региона, где в Крещение собираются сотни людей. По данным регионального ГУ МЧС, всего в регионе оборудовано порядка 15 мест для купания.

Чибис регулярно окунается в купель при любой погоде. Сейчас в Мурманске около минус пяти градусов.

Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.