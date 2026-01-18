Комплект боевой формы одежды белорусского военнослужащего стоит около 530 рублей, примерно подсчитал в эфире телеканала СТВ начальник 2336-й базы хранения вещевого имущества Вооруженных Сил Беларуси Андрей Лобаненко.
На просьбу назвать цену боевой формы зимней одежды, которую примеряла корреспондентка, Лобаненко назвал такие цифры:
«По отдельности, к примеру, куртка стоит порядка 200 рублей, 250. Костюм, наверное, 120. Обувь рублей 60. Брюки — 70. Белье нательное, оно примерно в среднем по 20−30 рублей за комплект».
В сумме вышло примерно 530 рублей. Правда, спикер уточнил, что такую одежду нельзя приобрести — она предназначена только для военнослужащих.
Кстати, корреспондентку в рамках эксперимента облачили так, как положено по нормам обеспечения: теплое белье (но не термобелье), кофта флисовая, кашне, зимняя шапка, куртка-конструктор, в которой, по сути, две куртки — под разную погоду, обувь, носки. В итоге, как сказал Андрей Лобаненко, на журналистке было «на ногах четыре слоя формы одежды, на торсе порядка шести». Впрочем, он добавил:
«Судя по опыту моей службы в Вооруженных Силах, одевать достаточно один-два слоя одежды».
