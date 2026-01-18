Ричмонд
Украинские школы обновили список запрещенных предметов: арбалеты, нунчаки и вейпы

В украинские школы запретили проносить пистолеты, инструменты и алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

На Украине вступил в силу запрет на пронос в школы любого оружия и опасных предметов, включая арбалеты и кастеты. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства.

«Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных предметов и веществ, с которыми запрещено находиться на территории и в помещениях заведений общего среднего образования», — говорится в документе.

Список запрещенных предметов составлен по принципу потенциальной опасности. Запрещенными считаются любые виды оружия (включая пневматику, холодное и их макеты), боеприпасы, взрывчатка, пиротехника, а также предметы, которые могут быть использованы как оружие (дубинки, различные инструменты) и воспламеняющиеся вещества.

Также под запретом теперь находятся алкоголь, наркотики, любые виды курения (в том числе вейпы) и энергетики.

Немногим ранее в киевской школе ученик напал с ножом на учителя и одноклассника.