Украинские школы обновили список запрещенных предметов: арбалеты, нунчаки и вейпы

Список запрещенных предметов составлен по принципу потенциальной опасности. Запрещенными считаются любые виды оружия (включая пневматику, холодное и их макеты), боеприпасы, взрывчатка, пиротехника, а также предметы, которые могут быть использованы как оружие (дубинки, различные инструменты) и воспламеняющиеся вещества.