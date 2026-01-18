Житель США нашел коричневый алмаз весом более 2 карат благодаря детям

Житель Техаса нашёл крупный коричневый алмаз во время семейной поездки в знаменитый парк Crater of Diamonds. Об этом сообщает НСН.
Учитель средней школы Джеймс Уорд обнаружил драгоценный камень весом 2,09 карата 30 декабря 2025 года. Ориентировочная стоимость находки составляет около 12 тысяч фунтов стерлингов.
Семья отправилась в арканзасский парк по совету виртуального помощника после просьбы семилетнего сына. В первый день поиски не принесли результата, но на второй день Уорд заметил на земле необычный камень. Сотрудники парка позже подтвердили, что это был настоящий алмаз.
Ранее сообщалось, что друзья из Индии случайно нашли самый большой в мире зеленый алмаз.