Синоптик Шувалов заявил о наступлении 30-градусных морозов в Подмосковье

По его данным, похолодание начнется 22 января, а его пик придется на 25−27 января. В Московской области температура может опуститься до минус 30 градусов. В Костромской области прогнозируются морозы до минус 36 градусов, а во Владимире и Иванове — до минус 33−34 градусов. Похолодание также затронет Рязань и Тулу.