Синоптик Шувалов заявил о наступлении 30-градусных морозов в Подмосковье

Синоптик Шувалов заявил, что похолодание в Подмосковье начнется 22 января.

Источник: Аргументы и факты

В центральной части России с 19 января ожидаются аномально сильные морозы. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По его данным, похолодание начнется 22 января, а его пик придется на 25−27 января. В Московской области температура может опуститься до минус 30 градусов. В Костромской области прогнозируются морозы до минус 36 градусов, а во Владимире и Иванове — до минус 33−34 градусов. Похолодание также затронет Рязань и Тулу.

Холодная погода сохранится до конца января, хотя в последние дни месяца температура немного повысится, но останется ниже климатической нормы. В Москве морозы будут менее сильными, но всё же существенными.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали комфортное купание на Крещение.