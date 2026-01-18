Синоптик Шувалов заявил о наступлении 30-градусных морозов в Подмосковье

В центральной части России с 19 января ожидаются аномально сильные морозы. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По его данным, похолодание начнется 22 января, а его пик придется на 25−27 января. В Московской области температура может опуститься до минус 30 градусов. В Костромской области прогнозируются морозы до минус 36 градусов, а во Владимире и Иванове — до минус 33−34 градусов. Похолодание также затронет Рязань и Тулу.
Холодная погода сохранится до конца января, хотя в последние дни месяца температура немного повысится, но останется ниже климатической нормы. В Москве морозы будут менее сильными, но всё же существенными.
