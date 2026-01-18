«Минсктранс» объяснил, почему в мороз чаще опаздывают электробусы и троллейбусы

«Принимаются всевозможные меры диспетчерского регулирования, где-то используется резервный подвижной состав при его наличии. Как один из вариантов. То есть мы вклиниваем между электробусами автобус. Автобус, когда приезжает на конечную, ему не нужно заряжаться. Соответственно, электробус, который перед ним, может себе позволить чуть дольше постоять на зарядной станции и восполнить запас хода».