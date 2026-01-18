«Минсктранс» объяснил, почему в мороз чаще опаздывают электробусы и троллейбусы

Заместитель генерального директора госпредприятия «Минсктранс» Роман Пранович объяснил, почему в мороз опаздывают часто именно электробусы и троллейбусы.
По его словам, дело в пониженных температурах, которые влияют на электротранспорт.
«С учетом необходимости работы отопителей салона, естественно, расход электроэнергии увеличивается», — сказал Пранович.
Повышенный расход энергии, конечно, касается и троллейбусов, что едут, не спуская штанги на определенных участках маршрута, и троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Но в последних наблюдается снижение остатка заряда. Итог, говорит замглавы «Минсктранса», таков:
«Как один из негативных моментов — то, что на диспетчерских конечных станциях троллейбусы вынуждены находиться чуть дольше, чтобы восполнить этот необходимый заряд для того, чтобы выполнить перевозку по маршруту».
Отсюда опоздания и движения с отставанием от графика. Впрочем, на предприятии скорректировали качественный состав на маршрутах тех же электробусов.
«Принимаются всевозможные меры диспетчерского регулирования, где-то используется резервный подвижной состав при его наличии. Как один из вариантов. То есть мы вклиниваем между электробусами автобус. Автобус, когда приезжает на конечную, ему не нужно заряжаться. Соответственно, электробус, который перед ним, может себе позволить чуть дольше постоять на зарядной станции и восполнить запас хода».
