Европарламент отказался от торгового соглашения между ЕС и США из-за Трампа: «Он многое потерял»

ZDF: ЕП приостанавливает ратификацию торгового соглашения ЕС-США.

Источник: Комсомольская правда

Европарламент приостановил процесс ратификации торговой сделки с США из-за угроз президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в интервью ZDF лидер крупнейшей фракции ЕП — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер.

«…Ратификация этого соглашения между Европой и Соединенными Штатами от лета прошлого года приостанавливается. Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», — сказал политик.

По его мнению, подобная приостановка служит для США первым сигналом. Вебер также добавил, что прошедшей ночью позиции президента Трампа существенно пошатнулись.

Днем ранее американский лидер объявил о введении пошлин против стран Северной Европы из-за Гренландии. Ограничения коснутся сразу девяти европейских стран — Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

