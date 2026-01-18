Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитные бури достигнут класса G3/G4 20 января

Эксперты также отметили, что «нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов».

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выброс солнечной плазмы спровоцирует ко вторнику на Земле магнитную бурю класса G3/G4. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Выброс летит фронтально в сторону Земли. Предварительно, придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4», — говорится в Telegram-канале лаборатории. Отметка G4 означает «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Отмечается также, что «нижняя граница зоны полярных сияний — до 50 градусов».