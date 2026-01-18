Магнитные бури достигнут класса G3/G4 20 января

«Выброс летит фронтально в сторону Земли. Предварительно, придет к Земле во вторник. Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4», — говорится в Telegram-канале лаборатории. Отметка G4 означает «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».