Ученые выяснили, что образованные люди долго остаются одни

Высшее образование может быть фактором, продлевающим одиночество в молодости. К такому выводу пришли учёные из Цюриха, проводившие масштабное исследование, передает RuNews24.ru.
Исследование, охватившее более 17 тысяч человек в Великобритании и Германии, показало, что наиболее образованные люди в возрасте от 16 до 29 лет дольше всего остаются без романтических отношений. К другим факторам риска учёные отнесли жизнь с родителями, низкую удовлетворенность жизнью. Наиболее подверженными одиночеству являются мужчины.
Длительное одиночество негативно влияет на психику, снижая самооценку и приводя к депрессии. При этом первые серьёзные отношения быстро улучшают психологическое состояние.
Также исследование выявило, что одинокие люди, желающие завести детей, чаще выбирают партнёров со зрелой внешностью, которая ассоциируется со стабильностью и готовностью к семье.
Ранее ученые выяснили, что смартфоны могут усиливать боль от одиночества.