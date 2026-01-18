Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, что образованные люди долго остаются одни

Ученые из Цюриха выяснили, что жизнь с родителями и наличие высшего образования могут привести молодых людей к одиночеству.

Источник: Аргументы и факты

Высшее образование может быть фактором, продлевающим одиночество в молодости. К такому выводу пришли учёные из Цюриха, проводившие масштабное исследование, передает RuNews24.ru.

Исследование, охватившее более 17 тысяч человек в Великобритании и Германии, показало, что наиболее образованные люди в возрасте от 16 до 29 лет дольше всего остаются без романтических отношений. К другим факторам риска учёные отнесли жизнь с родителями, низкую удовлетворенность жизнью. Наиболее подверженными одиночеству являются мужчины.

Длительное одиночество негативно влияет на психику, снижая самооценку и приводя к депрессии. При этом первые серьёзные отношения быстро улучшают психологическое состояние.

Также исследование выявило, что одинокие люди, желающие завести детей, чаще выбирают партнёров со зрелой внешностью, которая ассоциируется со стабильностью и готовностью к семье.

Ранее ученые выяснили, что смартфоны могут усиливать боль от одиночества.