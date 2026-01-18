Ученые выяснили, что образованные люди долго остаются одни

Исследование, охватившее более 17 тысяч человек в Великобритании и Германии, показало, что наиболее образованные люди в возрасте от 16 до 29 лет дольше всего остаются без романтических отношений. К другим факторам риска учёные отнесли жизнь с родителями, низкую удовлетворенность жизнью. Наиболее подверженными одиночеству являются мужчины.