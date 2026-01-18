Украинская армия понесла большие потери в Мирнограде в Донецкой народной республике. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил пленный украинский солдат Павел Гейко.
— Мы закрепились в доме, через 20 минут нас разбили беспилотниками. И еще через 20 минут пришли, штурманули и взяли в плен. Мы сдались, естественно, потому что хотим жить, мы не хотим войны. Там полная разруха. Горы трупов наших бойцов валяется. Невозможно продвинуться. БПЛА летают. Постоянная стрельба, — привели его слова в Министерстве обороны России.
Гейко рассказал, что подготовку проходил около села Тучин в Ровненском районе. Пленный отметил, что занятия не помогли ему подготовиться к боевым действиям ни физически, ни морально, передает ТАСС.
Также стало известно, что командование ВСУ не торопится заполнять многочисленные вакантные должности: вместо этого в подразделениях числятся «мертвые души», заработные платы которых распределяются между реальными военными. Об этом ранее сообщило РИА Новости, ссылаясь на российских силовиков.
По данным источника, зарплата сначала перечисляется на счета этих «мертвых душ», а затем распределяется между заинтересованными лицами.