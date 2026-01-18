Фетисов прокомментировал отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ*

Напомним, что в 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования тематических свитеров после аналогичного демарша российского защитника Ивана Проворова, ссылавшегося на православные убеждения. С тех пор ряд клубов с российскими хоккеистами, а также некоторые игроки из других стран, перестали участвовать в подобных акциях, хотя лига по-прежнему разрешает символические жесты вроде радужной изоленты.