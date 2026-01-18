Фетисов прокомментировал отказ Овечкина от участия в акции в поддержку ЛГБТ*

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет полное право придерживаться собственного мнения и отказаться от участия в акции НХЛ по поддержке лиц с различной сексуальной ориентацией* (ЛГБТ — экстремистское движение, запрещенное в РФ). Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в комментарии РИА Новости.
Ранее Овечкин, в отличие от большинства партнёров по команде, вышел на матч с «Флоридой» с клюшкой, обмотанной не радужной, а белой изолентой.
Напомним, что в 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования тематических свитеров после аналогичного демарша российского защитника Ивана Проворова, ссылавшегося на православные убеждения. С тех пор ряд клубов с российскими хоккеистами, а также некоторые игроки из других стран, перестали участвовать в подобных акциях, хотя лига по-прежнему разрешает символические жесты вроде радужной изоленты.
Ранее сообщалось, что Панарин сравнялся с Дацюком по числу голевых пасов в НХЛ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
* — ЛГБТ — экстремистское движение, запрещенное в РФ.