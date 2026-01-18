Ричмонд
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Толпы екатеринбуржцев выстроились у купелей: фоторепортаж с Шарташа

Тысячи екатеринбуржцев собрались на озере Шарташ, чтобы в ночь на 19 января окунуться в ледяную воду в крещенские купания. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

Крещенские купания проходят в разных точках города.

Тысячи екатеринбуржцев собрались на озере Шарташ, чтобы в ночь на 19 января окунуться в ледяную воду в крещенские купания. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.

Первым в купели окунулся серб, за ним — мексиканец. Также журналист агентства заметил там большое скопление иностранных студентов. За порядком следят сотрудники Росгвардии и МВД.

В этот раз к празднику Крещения Господня в столице Урала подготовили девять купелей и один чан. Точки доступны в Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Академическом районах.