Толпы екатеринбуржцев выстроились у купелей: фоторепортаж с Шарташа

Крещенские купания проходят в разных точках города.
Тысячи екатеринбуржцев собрались на озере Шарташ, чтобы в ночь на 19 января окунуться в ледяную воду в крещенские купания. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
Первым в купели окунулся серб, за ним — мексиканец. Также журналист агентства заметил там большое скопление иностранных студентов. За порядком следят сотрудники Росгвардии и МВД.
В этот раз к празднику Крещения Господня в столице Урала подготовили девять купелей и один чан. Точки доступны в Кировском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Академическом районах.