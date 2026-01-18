Ученые предупредили о сильнейших магнитных бурях: когда они наступят

Во вторник на Земле ожидается сильнейшая за последнее время магнитная буря (G3/G4) из-за выброса плазмы на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Ожидающийся уровень магнитных бурь — G3/G4. Отметка G4 означает “очень сильно” по шкале из пяти показателей, где G5 — “экстремально сильно”, а G1 — “слабо”, — говорится в Telehgram-канале лаборатории.
Также отмечается, что область видимости полярных сияний может расшириться до широты 50 градусов.
В свою очередь в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН также предупредили, что из-за дыр в короне Солнца магнитные бури будут случаться каждые 2 недели.
Магнитная буря класса G1 началась вечером 16 января 2026 года. Она стала третьей по счету в наступившем году.