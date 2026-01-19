Ричмонд
Народный календарь. Почему 22 января нужно заниматься домашними делами

22 января православные чтут память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. В народе эту дату прозвали Филиппов день.

В старину в этот день было принято ходить в баню, чтобы смыть с себя все святочные грехи, в частности праздничную беспечность.

Кроме того, на Руси 22 января было принято заниматься домашними делами. За время праздников их накапливалось достаточно много, поэтому люди старались привести в порядок и свое жилище, и самих себя. Поэтому в эту дату было принято проводить генеральную уборку, стирку и заниматься прочими хозяйственными делами.

Приметы погоды:

Иней на Филиппов день сулит снегопад.

Небо ясное — урожай будет хорошим.

Тусклая луна, проглядывающая сквозь облака, сулит ненастье.

Если галки и вороны сидят на верхушках деревьев, то это к морозам, а если на снегу — к оттепели.

Кот на печь залезает — будет похолодание, лежит кверху брюхом или спит целый день — будет потепление, а точит когти об дерево — будет ветреная погода.

Именины отмечают: Филипп, Антонина, Павел, Захар, Петр.