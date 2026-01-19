Народный календарь. Почему 22 января нужно заниматься домашними делами

Кроме того, на Руси 22 января было принято заниматься домашними делами. За время праздников их накапливалось достаточно много, поэтому люди старались привести в порядок и свое жилище, и самих себя. Поэтому в эту дату было принято проводить генеральную уборку, стирку и заниматься прочими хозяйственными делами.