Звездный — пусть: Star Trek отметил 60-летие провальным сериалом

Но дело в том, что как раз создатели «Академии», прежде всего Алекс Куртцман, который в последние годы рулит креативом по «Звездному пути», позиционируют этот сериал как дверь для тех, кто еще толком ничего не знает об этом вымышленном мире. То есть как точку входа для будущих адептов. Поэтому сериал про космическую школу для подростков, а действие перенесено, для надежности, настолько далеко в будущее, чтобы не искать там знакомых персонажей. Проще говоря, это «перезагрузка», не зря работа над сериалом заняла в общей сложности семь лет — впервые о нем заговорили в 2018 году. Так вот, если это не капустник (а это не он), а именно «новое дыхание», то стоит сказать, что пока оно кажется не слишком свежим.