Звездный — пусть: Star Trek отметил 60-летие провальным сериалом

Масштабный, дорогой, долгожданный — сериал «Звездный путь: Академия Звездного флота» начал выходить на Paramount+ и уже оказался в Рунете с профессиональным дубляжом. Этого шоу ждали семь лет, оно позиционируется как новый взгляд на культовую вселенную и возможность для подрастающего поколения познакомиться с франшизой. Новые герои, новый сюжет — и старая форма, старые ошибки. «Известия» посмотрели доступные эпизоды и рассказывают, почему сериал разочаровывает и фанатов, и новичков. А также — предлагают гораздо более достойную альтернативу.
Откуда взялся новый сериал.
Если правообладатель франшизы «Звездный путь» Paramount просто хотел отметить новым шоу 60-летний юбилей культового сериала, то у него получилось неплохо. Даже заставка каждого эпизода кричит про 60-летие, чтобы все сразу было ясно, что история была длинная и запутанная.
«Академия Звездного флота» — это 12-й сериал вселенной «Звездный путь», которая, как известно, насчитывает еще множество полнометражных фильмов, видеоигр, книг, комиксов, мультфильмов. Мало кто сдал бы экзамен на знание всего канона целиком, слишком много времени пришлось бы потратить. И в «Академии» есть немало пасхалок для тех, кто давно в теме.
Но дело в том, что как раз создатели «Академии», прежде всего Алекс Куртцман, который в последние годы рулит креативом по «Звездному пути», позиционируют этот сериал как дверь для тех, кто еще толком ничего не знает об этом вымышленном мире. То есть как точку входа для будущих адептов. Поэтому сериал про космическую школу для подростков, а действие перенесено, для надежности, настолько далеко в будущее, чтобы не искать там знакомых персонажей. Проще говоря, это «перезагрузка», не зря работа над сериалом заняла в общей сложности семь лет — впервые о нем заговорили в 2018 году. Так вот, если это не капустник (а это не он), а именно «новое дыхание», то стоит сказать, что пока оно кажется не слишком свежим.
Это не первая попытка оживить франшизу, которая, несмотря на всю свою прелесть, отличается не просто тяжеловесностью за счет объема, но и временами кажется совсем дряхлой и нежизнеспособной. Самой лучшей и самой яркой в истории франшизы была та ступень, на которой правообладатели отважились позвать молодого и дерзкого режиссера Джей Джей Абрамса и дать ему полную свободу действий. Тот к тому времени уже снял «Остаться в живых» и «Миссия невыполнима 3», он легко и грациозно вышвырнул весь нафталин в помойку и в 2009 году выпустил полнометражный блокбастер «Звездный путь» — без всяких номеров, все с нуля. И это было лучшее, что случилось с франшизой в XXI веке.
В чем был секрет Абрамса? В том, что он показал, как формировалась команда корабля «Энтерпрайз», сделал молодыми будущего на тот момент капитана Кирка и его тогда еще совсем не друга Спока и швырнул их сразу в самое пекло. Все это было снято со всей мощью формата IMAX, а Абрамс при этом добился от массивных камер того, чтобы это выглядело временами как репортаж с места событий: нервный, быстрый, едва успевающий за героями. Если и нужна была новая точка входа, то она случилась вот тогда, хотя после двух продолжений серия несколько сдулась.
Что происходит в сериале «Академия Звездного флота».
Почему создатели нового сериала, желая привлечь молодую аудиторию, полностью презрели уроки прошлого, сказать трудно. Логика их в общем понятна. Из чего состоит «Звездный путь», спросили себя они? Из далекого будущего, большого космического корабля и его команды, многочисленных населенных планет, полетов и сочетания приключений с личными отношениями внутри команды. А раз так, то не надо далеко ходить. Вот вам далекое будущее. Вот вам космический корабль. Вот, отдельным бонусом, футуристический Сан-Франциско, где расположена собственно академия — рядом с Золотыми воротами, чтобы было красиво. А вот новая команда, которая одновременно и курс очень перспективных молодых людей, набранных со всей галактики. Во главе — харизматичная Нала Эйк в исполнении Холли Хантер. Сильная, много видавшая за свой превышающий человеческий век, она любит сидеть в капитанском кресле, поджав ноги, а на официальный визит может прийти босиком, скандализируя окружающих.
В ее команде выделяется юноша Калеб — когда-то Нала упекла в тюрьму его мать и до сих пор чувствует вину перед парнем, прощая ему всевозможные выходки. Мать, кстати, в коротком появлении играет блестящая актриса Татьяна Маслани, не так давно мы с ней беседовали о фильме Осгуда Перкинса, читайте это интервью в «Известиях».
Так вот, Калеб больше всего мечтает найти свою мать, сбежавшую из тюрьмы, и для этого записался в академию. Здесь он знакомится с другими студентами и узнает их истории, а также встречает первую любовь, аристократичную девушку с искусственно модифицированным чувством эмпатии и красивыми открытыми платьями. А еще на горизонте маячит космический пират, который когда-то спас его и мать от голодной смерти самыми непопулярными способами. Его играет главная звезда сериала Пол Джаматти, но в первых двух эпизодах ему дали мало экранного времени. Западными критикам показали шесть серий, но они почему-то про Джаматти пишут мало, видимо, его шоураннер припас к финалу: всего эпизодов будет десять. Каждый — по часу с небольшим.
Почему это провал.
Странно делать сериал для нового поколения и не воспользоваться всеми преимуществами, которые дает этот предлог. Не поиграть с ручной камерой, не придумать для героев блоги, не создать конфликты, которых раньше в сериале не было. Напротив, создатели делают то, чем злоупотребляют некоторые преподаватели академии: наливают новое вино в ветхие мехи. Авторы шоу решили, что раз академия, так давайте сделаем академично. Медленный темп, традиционный способ сторителлинга, все ходят в мундирах и для вида иногда чуть-чуть бунтуют, хотя всем сразу понятно, что в итоге эти ребята будут заправлять свои кровати по утрам. Можно было бы поиграть здесь в «Цельнометаллическую оболочку», и такой намек здесь есть, но все быстро переходит к вежливому обмену остротами и редким гэгам.
Чтобы молодежь окончательно осознала, что это все сделано именно для нее, в финал первого эпизода ставят классический песенный шедевр San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) Скотта Маккензи 1967 года, а во втором заставляют персонажей спеть дуэтом кусочек «Волшебной флейты» Моцарта. Опять же, можно было на уровне музыки осовременить повествование, но ничего этого не случилось.
Но главная катастрофа сериала не в этом. Почему-то его авторы решили, что самое крутое, что можно сделать, — это отгрохать для академии самую гигантскую декорацию в истории франшизы площадью более 4000 кв м. Но и первый «Звездный путь», и все лучшие последующие держались на актерском ансамбле и ярких героях. Напомним, кого Джей Джей Абрамс позвал к себе в перезапуск: Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Антон Ельчин, Саймон Пегг. Блестящие артисты своего поколения, индивидуальности, которые нужны были, чтобы сделать еще более выпуклыми образы их очень продуманных персонажей.
Многонациональный состав «Академии» — это серые личности, сыгранные серыми актерами. Никого из них, включая Калеба, не хочется запоминать. Проходит два часа — а ты все еще ни к кому не подключился и готов многое отдать за то, чтобы не знать, что с ними будет дальше. Ненормально, что в фильме про молодежь смотреть интересно только на возрастных персонажей Холли Хантер и Пола Джаматти.
Кто-то однажды написал про Окуджаву на заре его популярности: «За таким поэтом девушки не пойдут». Неправда. За таким как раз пошли — и пошли бы еще раз. А вот за этим сериалом «девушки не пойдут». Потому что он сделан не для них, и не для нас, и не для, пожалуй, «ветеранов» «Звездного пути». Похоже, что все-таки Paramount просто надо было освоить бюджет, выделенный на празднование 60-летия. Это было сделано на должном техническом уровне, но если хочется действительно свежего взгляда на «Звездный путь», пересмотрите фильм Джей Джея Абрамса. Он и у него в карьере, пожалуй, лучший — после другого перезапуска, «Звёздные войны: Пробуждение силы», самой кассовой картины в истории американского проката.