В Европе паникуют из-за пошлин Трампа: ЕС назначил новый специальный саммит

На фоне торговых угроз со стороны Соединенных Штатов Европейский союз созывает внеочередной саммит. О предстоящей встрече объявил председатель ЕС Антониу Кошта.
При этом немецкий канал ZDF сообщил, что заседание может состояться в четверг, 22 января.
Напомним, что несколько дней назад американский глава Дональд Трамп начал вводить ограничения против стран ЕС, которые выражают поддержку Гренландии. Тарифы в 10% вводятся в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.
В свою очередь Евросоюз хочет согласовать пошлинный удар по США за Гренландию на сумму 93 млрд евро. Тогда же глава фракции «Зеленых» в бундестаге Катарин Дреге сообщил, что Европе необходимо ввести ответные пошлины в отношении США.