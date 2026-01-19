Православные христиане встречают праздник Крещения Господня

«Всемогущий и всесильный Бог является источником вечности и бесконечности, и через сегодняшний праздник мы чувствуем, как преодолевается и время, и пространство. Давайте попросим у Бога о том, чтобы мы с вами вступили в такой духовный образ жизни, который бы помогал нам всю жизнь преодолевать пространство и время, ради того, чтобы вступить в обетованную вечность и достичь той священной бесконечности Небесного Царства, которая является сосредоточением радости и счастья», — заключил свою праздничную проповедь игумен.