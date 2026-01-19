Ричмонд
Экс-чемпион мира Малиньяджи: боксер Зерафа сдался в бою с Никитой Цзю

Экс-чемпион мира Пол Малиньяджи заявил, что бой Никиты Цзю и Майкла Зерафа был конкурентным.

Источник: Аргументы и факты

Бывший чемпион мира американец Пол Малиньяджи прокомментировал бой австралийских боксеров Майкла Зерафа и Никиты Цзю, который был признан несостоявшимся. Об этом пишет championat.com.

Поединок Зерафа и Цзю прошел 16 января в Австралии. Его признали несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами. Зерафа отказался продолжать бой.

Малиньяджи заявил, что Зерафа нашёл способ избежать поражения, хотя бой был конкурентным.

При этом Зерафа может получить пожизненную дисквалификацию после скандального отказа продолжать поединок, пишет НСН. Промоутерская компания No Limit Boxing объявила о непродлении контракта со спортсменом.

В активе Никиты Цзю 11 побед, у Майкла Зерафы 34 победы при 5 поражениях.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира Тим Цзю одержал победу над американцем Энтони Веласкесом в Сиднее.