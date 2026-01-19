Мужчина в США нашел алмаз весом 2,09 карата благодаря детям

Американец Джеймс Уорд нашел коричневый алмаз весом 2,09 карата и стоимостью 12 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) в парке кратеров Арканзаса во время семейного путешествия. Об этом сообщило издание Jam Press.
Джеймс и его супруга Элизабет поехали в парк, чтобы порадовать сыновей — девятилетнего Эдриана и семилетнего Остина. Они давно хотели попробовать поискать драгоценные камни.
Мужчина рассказал, что в первый день они потратили на поиски около четырех часов, но так ничего и не нашли. Родители не хотели возвращаться в парк из-за холода, но мальчики все же уговорили их остаться на ночь.
На следующий день Джеймс гулял по парку с Остином и вдруг увидел на земле примечательный камень. Он принес его экспертам парка. Они определили, что американец нашел настоящий коричневый алмаз. По мнению Элизабет, это случилось благодаря тому, что они прислушались к сыновьям.
Джеймс назвал драгоценный камень «Уорд» в честь семьи, говорится в статье.
В Шри-Ланке представили крупнейший в мире фиолетовый звездчатый сапфир весом 3563 карата, его стоимость оценивают минимум в 300 миллионов долларов. Об этом 18 января сообщило издание Associated Press.