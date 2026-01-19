Ричмонд
В ЯНАО ветераны СВО с инвалидностью смогут обучиться вождению на спецмашине

В Надыме (ЯНАО) в региональном отделении ДОСААФ стало доступно обучение вождению для участников СВО с инвалидностью. На вооружении автошколы появился специализированный автомобиль с ручным управлением. Об этом власти района сообщили в соцсети.

Автомобиль будет доступен для обучения в Новом Уренгое, Салехарде, Лабытнанги, Тарко-Сале и Ноябрьске.

«Учебный автомобиль для ветеранов СВО с инвалидностью появился в Надыме. Специализированное средство с ручным управлением будет базироваться в региональном отделении ДОСААФ», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.

На спецмашине педали заменяет рычаг ручного управления. После обучения ветераны СВО смогут самостоятельно управлять аналогичной машиной. Спецтранспорт также будет использоваться в Новом Уренгое, Салехарде, Лабытнанги, Тарко-Сале и Ноябрьске.