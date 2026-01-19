Хирург Тарабарин: главные риски развития тромбоза — курение, алкоголь и ожирение

— Тромбоэмболия дает летальный исход в практически 99%, даже если пострадавший находится в условиях стационара. Эта очень печальная история связана с рефлексом, который возникает при попадании тромба в лёгочную артерию, — сказал aif.ru терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.