Хирург Тарабарин: главные риски развития тромбоза — курение, алкоголь и ожирение

Доктор медицинских наук, врач-ведущий хирург Сергей Тарабарин перечислил ключевые факторы, которые приводят к тромбозу. Прежде всего, это негативные привычки и нездоровый образ жизни — все это значительно увеличивает риск тромбообразования.
На первом месте среди негативных факторов курение. Дым и вещества, входящие в состав сигарет, повреждают стенки сосудов, провоцируя их воспаление. В этой связи кровь становится более густой, что повышает риск образования тромбов.
Алкоголь тоже негативно влияет на вязкость крови. Особенно, если у пациентов имеются сопутствующие заболевания, такие как цирроз, аритмия, ожирение.
Из-за лишнего веса и малоподвижного образа жизни происходит застой крови в венах нижних конечностей.
— Нерациональное питание, особенно богатое трансжирами, насыщенными жирами, простыми углеводами и бедное клетчаткой, провоцирует развитие атеросклероза, инсулинорезистентности и наносит удар по сосудистой системе, — сказал Тарабарин Lenta.ru.
При тромбоэмболии медики часто бессильны, даже если катастрофа происходит в стенах стационара.
— Тромбоэмболия дает летальный исход в практически 99%, даже если пострадавший находится в условиях стационара. Эта очень печальная история связана с рефлексом, который возникает при попадании тромба в лёгочную артерию, — сказал aif.ru терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
В зоне риска образования тромбов люди с избыточным весом, диабетом, мужчины старше 40 лет, беременные и недавно родившие женщины, а также пациенты с онкологическими заболеваниями. Отдельно был отмечен повышенный риск тромбообразования у женщин, принимающих гормональные контрацептивы, сообщает 360.ru.