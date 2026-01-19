Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Махачкалы

Самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Махачкалу, при посадке выкатился за пределы взлетно‑посадочной полосы (ВПП) в аэропорту столицы Дагестана. Об этом сообщил сотрудник махачкалинской авиагавани.

Инцидент произошел в главной авиагавани Дагестана.

Самолет, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Махачкалу, при посадке выкатился за пределы взлетно‑посадочной полосы (ВПП) в аэропорту столицы Дагестана. Об этом сообщил сотрудник махачкалинской авиагавани.

«Самолет, прилетевший из Минеральных Вод, выкатился за пределы ВПП. Повреждений нет, пострадавших нет», — сообщил сотрудник. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Москве пассажирский Boeing 737−800 авиакомпании «Победа», следовавший из Чебоксар, совершил штатную посадку в Шереметьево после срабатывания датчика возможной неисправности передней стойки шасси, никто не пострадал. Ночью 23 декабря в бакинском аэропорту Гейдара Алиева также экстренно сели два международных рейса Finnair и Cargolux из-за ухудшения самочувствия пассажира и технических причин.