Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Махачкалы

Ранее в Москве пассажирский Boeing 737−800 авиакомпании «Победа», следовавший из Чебоксар, совершил штатную посадку в Шереметьево после срабатывания датчика возможной неисправности передней стойки шасси, никто не пострадал. Ночью 23 декабря в бакинском аэропорту Гейдара Алиева также экстренно сели два международных рейса Finnair и Cargolux из-за ухудшения самочувствия пассажира и технических причин.