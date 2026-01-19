Эксперт Коньков рассказал, кому зимой критически важно принимать витамин D

Витамин D становится критически важным для определённых групп людей в зимний период. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков.
Эксперт отметил, что недостаток солнечного света зимой ограничивает естественную выработку витамина в организме. Особенно важно поддерживать его уровень детям и подросткам для правильного формирования скелета, пожилым людям для профилактики хрупкости костей, а также беременным и кормящим женщинам для здоровья плода и матери.
К группе риска также относятся люди с хроническими заболеваниями, ожирением и проблемами кишечника, которые могут хуже усваивать витамин из пищи. Дефицит может проявляться ослаблением иммунитета, хронической усталостью и повышением риска простуд.
Для поддержания уровня витамина D Коньков рекомендует включить в рацион жирную рыбу, морепродукты, яйца и обогащённые молочные продукты. При необходимости после консультации с врачом можно принимать специальные добавки.
