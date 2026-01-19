Эксперт Коньков рассказал, кому зимой критически важно принимать витамин D

Эксперт отметил, что недостаток солнечного света зимой ограничивает естественную выработку витамина в организме. Особенно важно поддерживать его уровень детям и подросткам для правильного формирования скелета, пожилым людям для профилактики хрупкости костей, а также беременным и кормящим женщинам для здоровья плода и матери.