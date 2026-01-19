Врач Дудецкий раскрыл неочевидные признаки бессимптомного инфаркта

До 40 процентов сердечных приступов могут протекать без явных симптомов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил кардиолог Андрей Дудецкий.
Врач раскрыл признаки «молчаливого» инфаркта. К ним относятся внезапная и сильная слабость в состоянии покоя, которая может сопровождаться головокружением, тревогой или паникой. Ещё одним характерным симптомом является ощущение нехватки воздуха и одышка, а также появление сильной бледности и холодного пота.
В некоторых случаях инфаркт проявляется симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может быть боль в области желудка, изжога, рвота или жжение в верхней части живота.
Кардиолог подчеркнул, что коварство такого состояния в его смазанной клинической картине. Игнорирование симптомов из-за отсутствия боли в груди может привести к позднему обращению за помощью и развитию серьёзных осложнений, включая сердечную недостаточность.
