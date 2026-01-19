Врач Дудецкий раскрыл неочевидные признаки бессимптомного инфаркта

Врач раскрыл признаки «молчаливого» инфаркта. К ним относятся внезапная и сильная слабость в состоянии покоя, которая может сопровождаться головокружением, тревогой или паникой. Ещё одним характерным симптомом является ощущение нехватки воздуха и одышка, а также появление сильной бледности и холодного пота.