Требования к садовым участкам могут обновиться: что предложили в Росреестре

Власти России планируют уточнить требования к земельным участкам. Речь идет о наделах, включаемых в границы территории садоводства. Также планируется упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства РФ.
Изменения уточняют, какие земельные участки можно включить в территорию садоводства. По действующему правилу, запрещено добавлять участки лиц, не учредивших товарищество. Исключение — государственные и муниципальные земли.
Согласно проекту, запрет на включение участков не-учредителей остается для новых территорий садоводства. Но для уже существующих эти участки можно добавить при наличии согласия их собственников.
Законопроект направлен на совершенствование уже существующего регулирования. Он затрагивает вопросы появления общей долевой собственности на общее имущество СНТ. Такие территории составляют всю территорию товарищества, кроме личных садовых участков. Например, к ним относятся дороги, проезды, спортивные и детские площадки, зоны отдыха, места для мусора и инженерные коммуникации.
Сейчас общее имущество СНТ по закону оформляется как долевая собственность владельцев участков. Для этого нужно провести общее собрание, рассчитать доли и зарегистрировать право в Росреестре. Вводимые поправки устанавливают новое правило — право общей собственности будет возникать автоматически. Это случится, как только имущество поставят на государственный кадастровый учет.
В ведомстве отметили, что поправки также установят правила передачи имущества ресурсоснабжающим организациям. Речь идет о газовых или электросетевых компаниях. Новые правила помогут, в частности, при газификации садоводств.
