Екатеринбуржцы в Крещение окунулись в VIP-купель: яркие фото из терм

Екатеринбуржцы окунулись в VIP-купель в термальном комплексе «Юга», которую перед этим освятил батюшка. После этого посетители отправились в открытый бассейн, передает корреспондент URA.RU.

В Екатеринбурге прошли крещенские купания.

По специальному тарифу «Крещенские купания» гости комплекса также воспользовались русской баней. Свою работу «Юга» завершили в два часа ночи 19 января.

Другие жители города поучаствовали в купаниях на Шарташе и в Академическом районе. Людей там было в разы больше, чем в термах.