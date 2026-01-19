Екатеринбуржцы в Крещение окунулись в VIP-купель: яркие фото из терм

В Екатеринбурге прошли крещенские купания.
Екатеринбуржцы окунулись в VIP-купель в термальном комплексе «Юга», которую перед этим освятил батюшка. После этого посетители отправились в открытый бассейн, передает корреспондент URA.RU.
По специальному тарифу «Крещенские купания» гости комплекса также воспользовались русской баней. Свою работу «Юга» завершили в два часа ночи 19 января.
Другие жители города поучаствовали в купаниях на Шарташе и в Академическом районе. Людей там было в разы больше, чем в термах.