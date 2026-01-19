Тюменская область вошла в антирейтинг регионов по уровню преступности

В Тюменской области вырос уровень преступности.
В Тюменской области по итогам 2025 года вырос уровень преступности. По этому показателю регион «отличился» вместе с еще четырьмя субъектами. Данные озвучили РИА Новости.
«В 2025 году число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с предыдущим годом в 80 регионах. Вырос уровень зарегистрированной преступности в пяти регионах: в Ярославской области, Ингушетии, Тюменской области, Туве и Республике Саха (Якутия)» — сообщается в исследовании аналитиков.
Всего в 2025 году в Тюменской области на 10 000 жителей зарегистрировано 153 преступления, при общероссийском уровне в 121. Число тяжких и особо тяжких правонарушений в регионе составило 45,7 на 10 тысяч жителей.