RTVE: При сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 пассажиров пострадали

Количество погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до семи человек, еще 25 пассажиров получили тяжелые ранения. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщила телерадиокомпания RTVE, ссылаясь на источники.
— По меньшей мере семь человек погибли, еще 25 пассажиров получили тяжелые ранения в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в населенном пункте Адамус в провинции Кордова, — говорится в статье.
Оператор железнодорожной инфраструктуры Adif ранее сообщил, что авария произошла после того, как поезд, следовавший по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь.
Число погибших в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд в Таиланде увеличилось до 30, травмы различной степени тяжести получили 67 человек. Об этом 14 января сообщило издание Khaosod. По уточненным данным, в момент крушения в поезде находился 171 человек.
Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. Состав следовал по маршруту Бангкок — Убонратчатхани. В результате столкновения поезд сошел с рельсов и загорелся. Ранее сообщалось о гибели 22 человек.