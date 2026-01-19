RTVE: При сходе поездов в Испании погибли семь человек, 25 пассажиров пострадали

Количество погибших при сходе с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до семи человек, еще 25 пассажиров получили тяжелые ранения. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщила телерадиокомпания RTVE, ссылаясь на источники.