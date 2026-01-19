Ричмонд
Лингвист Руднев: самое сложное слово в русском языке — «аллитерация»

Эксперт объяснил, почему слово аллитерация считается самым сложным.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно самое сложное слово в русском языке. Лингвист, главный научный сотрудник федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Российский институт культурологии», ведущий научный сотрудник философского факультета МГУ Вадим Руднев назвал это слово.

Прежде всего, стоит понимать, что выбирая такое эксперты опираются на ряд критериев: его длину, произношение, орфографию, значение.

С точки зрения значения самое сложное слово — «аллитерация». Оно редко употребляется и считается специфическим, употребляется только в профессиональных кругах.

— Оно обозначает средство художественной выразительности, повтор одинаковых или похожих по звучанию согласных звуков, — объяснил Руднев Абзацу.

18 января в России отмечался неофициальный День толкового словаря. В этот день в 1920 года началась работа над первым советским толковым словарем, который вышел под редакцией Дмитрия Ушакова.