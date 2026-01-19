«Известия»: в РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока

В «Ростехе» указали, что восстановление лайнеров стартовало в 2022 году, и к началу 2026-го 10 из 12 машин уже вернулись в строй и эксплуатируются различными авиакомпаниями. В числе получателей упоминается Red Wings, которая задействует обновленные борта как на пассажирских, так и на грузовых направлениях. Оставшиеся два Ту-204 планируется передать эксплуатантам в 2026—2027 годах.