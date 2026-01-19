«Известия»: в РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока

Модели самолетов возрастом до 30 лет восстановят для перелетов в России.
Российские авиакомпании вернут из хранения ранее законсервированные самолеты, чтобы удержать объем пассажирских перевозок в 2026 году. Об этом сообщают российские СМИ.
«Программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации продлена до 2027 года. речь идет о 12 самолетах разных типов — девяти воздушных судов семейства Ту-204−214, одном Ан-148 и двух Ил-96. По оценкам экспертов, им до 30 лет», — сообщают «Известия» со ссылкой на источник в отрасли.
Также, по данным журналистов, к возвращению на маршруты подготовят два двухпалубных Boeing 747, которые находились на хранении с периода пандемии. Сейчас они проходят реконструкцию.
Уточняется, что возраст техники может достигать 30 лет. Однако, в самолетах заменят некоторые узлы и системы. Мера позволит частично компенсировать намечающееся сокращение перевозок на фоне ограничений по поставкам новых воздушных судов.
В «Ростехе» указали, что восстановление лайнеров стартовало в 2022 году, и к началу 2026-го 10 из 12 машин уже вернулись в строй и эксплуатируются различными авиакомпаниями. В числе получателей упоминается Red Wings, которая задействует обновленные борта как на пассажирских, так и на грузовых направлениях. Оставшиеся два Ту-204 планируется передать эксплуатантам в 2026—2027 годах.