В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Срочная новость.
Аэропорт Саратова (Гагарин) ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
