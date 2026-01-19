Ричмонд
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

Аэропорт Саратова (Гагарин) ввел временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

Данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

