В Пензенской области временно закрыли небо

Срочная новость.
В Пензенской области объявлен оперативный план «Ковер», в связи с чем установлены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
В Пензенской области объявлен оперативный план «Ковер», в связи с чем установлены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Срочная новость.
В Пензенской области объявлен оперативный план «Ковер», в связи с чем установлены ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.