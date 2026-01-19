Врач Сергеева: риск заразиться ОРВИ в помещении выше, чем на холоде

Ещё одной серьёзной угрозой являются травмы при катании на тюбингах, санках и коньках. Эксперт подчёркивает, что кататься нужно только в оборудованных местах, не сажать на один тюбинг нескольких человек и соблюдать осторожность, так как ватрушки неуправляемы и развивают высокую скорость.