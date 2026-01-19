Врач Сергеева: риск заразиться ОРВИ в помещении выше, чем на холоде

Главными зимними опасностями для детей и взрослых являются обморожения и травмы при катании с горок. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр Алена Сергеева.
При длительном пребывании на морозе, особенно в ветреную погоду, может произойти обморожение открытых участков кожи. Врач рекомендует немедленно согреться в помещении, выпить тёплое питьё и ни в коем случае не растирать кожу снегом. Для профилактики помогут тёплая одежда по размеру и защитный крем.
Ещё одной серьёзной угрозой являются травмы при катании на тюбингах, санках и коньках. Эксперт подчёркивает, что кататься нужно только в оборудованных местах, не сажать на один тюбинг нескольких человек и соблюдать осторожность, так как ватрушки неуправляемы и развивают высокую скорость.
Также педиатр опровергла миф о том, что холодный воздух сам по себе вызывает простуду. Заболевания возникают только при контакте с вирусом, а риск заражения выше в тёплых помещениях с большим скоплением людей. Однако одеваться по погоде необходимо для комфорта и поддержания иммунитета.
