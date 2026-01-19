Ричмонд
Титестер Тарасов объяснил разницу между листовым и пакетированным чаем

Титестер Антон Тарасов заявил, что разница между листовым и пакетированным чаем заключается во вкусе.

Источник: Аргументы и факты

Между листовым и пакетированным чаем существует принципиальная разница, влияющая на вкус и процесс заваривания. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал Антон Тарасов.

По его словам, листовой чай заваривается от пяти до восьми минут, обладает насыщенным ароматом и долгим послевкусием. Для каждой новой порции необходимо использовать свежую воду и не заваривать листья повторно.

Пакетированный чай заваривается быстрее, за три-пять минут, давая крепкий и терпкий напиток, но с менее выраженным ароматом. Эксперт опроверг миф о низком качестве такого формата, отметив, что он подходит для фруктовых, травяных смесей.

Тарасов добавил, что выбор между листовым и пакетированным чаем зависит от ситуации. Листовой чай подходит для отдыха и неспешного ритуала, а пакетированный — для динамичного дня или поездки.

Ранее врач Владимир Михайлов призвал не пить кофе после окунания в прорубь.