Доцент Золотарева: неправильная уборка елки может ухудшить качество воздуха

Уборка новогодней ёлки и украшений может ухудшить качество воздуха в помещении. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По её словам, сухая натуральная ель выделяет микрочастицы смол, которые смешиваются с пылью и раздражают дыхательные пути. Дерево перед выносом следует упаковать в плёнку, предварительно обрызгав водой. Искусственная ель, накопившая пыль, требует обработки слабым уксусным раствором и последующего ополаскивания.
Старая мишура и «дождик» при разрушении образуют микрочастицы пластика. Их лучше собирать влажной тканью из микрофибры. Разбитые стеклянные игрушки убирают в два этапа — сначала крупные осколки, затем мелкие с помощью влажной ткани или клейкой ленты.
После уборки украшений необходима влажная уборка всех поверхностей. Для чистки эксперт рекомендует использовать средства на основе четвертичных аммониевых соединений, слабые растворы перекиси водорода или спирта, после чего помещение нужно хорошо проветрить.
