Доцент Золотарева: неправильная уборка елки может ухудшить качество воздуха

Старая мишура и «дождик» при разрушении образуют микрочастицы пластика. Их лучше собирать влажной тканью из микрофибры. Разбитые стеклянные игрушки убирают в два этапа — сначала крупные осколки, затем мелкие с помощью влажной ткани или клейкой ленты.