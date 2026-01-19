Скончался режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс умер на 77-м году жизни в Соединенных Штатах. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил режиссер Дэйв Боссерт.
— Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной, — написал он в социальных сетях.
Коллега покойного отметил, что Аллерс был очень одаренным художником и режиссером, настоящим «столпом возрождения студии Disney».
Причина смерти режиссера не приводится.
За время своей карьеры Аллерс участвовал в создании таких мультфильмов студии Disney, как «Король Лев», «Похождения императора», «Алладин».