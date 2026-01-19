Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс умер на 77-м году жизни в Соединенных Штатах. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил режиссер Дэйв Боссерт.

Один из режиссеров мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс умер на 77-м году жизни в Соединенных Штатах. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил режиссер Дэйв Боссерт.

— Я глубоко опечален новостью о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел в мир иной, — написал он в социальных сетях.

Коллега покойного отметил, что Аллерс был очень одаренным художником и режиссером, настоящим «столпом возрождения студии Disney».

Причина смерти режиссера не приводится.

За время своей карьеры Аллерс участвовал в создании таких мультфильмов студии Disney, как «Король Лев», «Похождения императора», «Алладин».