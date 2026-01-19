Тарасова отреагировала на возвращение фигуристки Валиевой в большой спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала решившую вернуться в большой спорт фигуристку Камилу Валиеву сильным человеком. Об этом сообщает championat.com.
Тренер назвала фигуристку сильной, смелой и талантливой, отметив, что Валиева чувствует в себе силы не просто выступать, но и побеждать.
Камила Валиева возобновила тренировки в октябре 2025 года в группе Светланы Соколовской при академии Татьяны Навки. Ожидается, что она может принять участие в чемпионате России по прыжкам.
Ранее тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о возвращении фигуристки Елены Костылевой в его академию.