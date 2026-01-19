Ричмонд
Guardian: Продажа Гренландии США пошлет Украине катастрофический сигнал

Молчаливое согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии Соединенным Штатам стало бы катастрофическим сигналом для Украины. Об этом написало британское издание Guardian.

— Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории страны-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Киеву, — сказано в статье.

Отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатическим путем, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, указывает на провал стратегии умиротворения американского президента Дональда Трампа.

До этого глава Белого дома сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Норвегии, Дании, Швеции, Британии, Франции, ФРГ, Финляндии и Нидерландов.

Западные СМИ передали, что Великобритания отправила одного военного в Гренландию на фоне притязаний Трампа на остров. Вместе с тем стало известно, что Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления американского лидера.

