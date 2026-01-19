Guardian: Продажа Гренландии США пошлет Украине катастрофический сигнал

Молчаливое согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии Соединенным Штатам стало бы катастрофическим сигналом для Украины. Об этом написало британское издание Guardian.
Отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатическим путем, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, указывает на провал стратегии умиротворения американского президента Дональда Трампа.
До этого глава Белого дома сообщил, что Вашингтон вводит пошлины в размере 10 процентов на товары из Норвегии, Дании, Швеции, Британии, Франции, ФРГ, Финляндии и Нидерландов.
Западные СМИ передали, что Великобритания отправила одного военного в Гренландию на фоне притязаний Трампа на остров. Вместе с тем стало известно, что Норвегия направит в Гренландию двух военнослужащих в качестве ответа на заявления американского лидера.