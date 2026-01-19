ЛДПР предложила ввести в России «Карту путешественника»

«Для большинства россиян единственная возможность путешествовать по стране появляется именно в студенческие годы: пока нет постоянной работы и есть отменное здоровье. Это лучшее время, чтобы увидеть Россию своими глазами. Суть инициативы: государство или бизнес пополняет карту деньгами, которые можно потратить только на проезд или перелет. Региональные предприниматели из сферы туризма и общепита могут включать карту в программы лояльности, чтобы привлечь молодежь», — отметил он.