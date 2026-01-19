В Ростехе назвали способ сохранить пассажиропоток: для этого вернутся некоторые самолёты

В 2026—2027 годах авиакомпании получат еще два восстановленных Ту-204. Также, по информации «Известий», число регулярно летающих Boeing 747 может вырасти в два раза. В частности, авиакомпания «Россия» намерена ввести в эксплуатацию два дополнительных широкофюзеляжных самолета. Они достались ей после прекращения деятельности «Трансаэро».
Самолеты Boeing 747 будут эксплуатироваться на тех направлениях, где есть пассажирский спрос. В 2025 году основными маршрутами для них были Дальний Восток и Сочи.
Напомним, что с 1 марта 2026 года вступят в силу обновленные правила для воздушных перевозок.